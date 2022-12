L'ex-pape Benoit XVI est mort

Benoît XVI était apparu de plus en plus fragile ces derniers mois, se déplaçant en fauteuil roulant, mais il continuait de recevoir des visiteurs. Les photos de sa dernière visite reçue, datant du 1er décembre, montraient un homme frêle et visiblement affaibli.

À partir du lundi matin 2 janvier 2023, sa dépouille se trouvera dans la Basilique Saint-Pierre pour que les fidèles puissent faire leurs adieux, selon le service d'information du Dicastère pour la Communication du Saint-Siège sur le Pape, le Vatican et l'Église dans le monde.