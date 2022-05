Egypte : 250 sarcophages, 150 statues... Saqqara révèle de nouveaux trésors

Outre la statue d'Imhotep, d'autres en bronze représentant les divinités du panthéon égyptien "Osiris, Isis, Hathor, Amon-Min, Néfertoum et Anubis" ont été mises au jour, a indiqué le ministère du Tourisme et des Antiquités dans un communiqué. Et 250 sarcophages en bois renfermant des momies datant du Ve siècle avant Jésus-Christ, ont également été découverts. Dans l'un d'eux, un papyrus "intact" et "scellé" trouvé par les archéologues a été immédiatement transféré au laboratoire du musée égyptien de la place Tahrir, au Caire, pour y être restauré et analysé. Estimé long de neuf mètres, il renferme certainement des chapitres du Livre des morts, selon le directeur.

Mostafa Waziri a indiqué que les sarcophages seraient déplacés vers le nouveau "Grand musée égyptien", près du plateau de Gizeh, que les autorités égyptiennes espèrent inaugurer cette année après de multiples retards.