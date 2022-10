Égypte : des archéologues demandent le rapatriement de la pierre de Rosette

La pierre de Rosette avait été découverte en 1799 par l'ingénieur militaire de l'armée française Pierre-François-Xavier Bouchard, qui supervisait la réfection d'un fort en ruines dans la ville de Rachïd, comme l'explique le quotidien Les Echos. Mais après la capitulation de l'armée française contre les Britanniques en Égypte en 1801, la pierre a été livrée aux Anglais. C'est pour cette raison qu'elle se trouve aujourd'hui dans les allées du célèbre musée londonien.

"Non seulement l'Égypte était sous l'occupation de l'Empire ottoman et n'avait ni voix ni souveraineté sur son propre patrimoine culturel, mais les articles du traité d'Alexandrie sont en violation du droit des gens, des lois internationales coutumières et des lois islamiques applicables à l'époque", rappelle le groupe d'archéologues, dont la pétition a recueilli 2500 signatures. "La séquestration de la pierre de Rosette est un butin de guerre et un acte de pillage déjà été interdit aux XVIIe et XIXe siècles."