Égypte : le canal de Suez temporairement bloqué à cause d'un pétrolier géant

C'est la première fois qu'un navire bloque le canal stratégique depuis l'incident causé par l'Ever Given, un porte-conteneurs géant de presque 200.000 tonnes dont la proue s'est encastrée dans la rive est du canal pendant une tempête de sable en mars 2021. Coincé en travers, il a bloqué pendant plusieurs jours la voie de circulation entre l'Europe et l'Asie qui voit passer environ 10% du commerce maritime mondial. L'opération de sauvetage a duré six jours et coûté la vie à un agent de la SCA.

Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a approuvé en mai un projet pour élargir et creuser davantage la partie sud du canal dans laquelle s'était bloqué le navire. D'après la SCA, l'Égypte a perdu entre 12 et 15 millions de dollars par jour de fermeture alors que les assureurs ont estimé à des milliards de dollars de perte par jour pour le commerce maritime mondial.