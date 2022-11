Qui est Alaa Abdel Fattah, le militant égyptien dont Emmanuel Macron demande la libération ?

En déplacement en Égypte lundi pour l'ouverture de la COP27, le président de la République Emmanuel Macron a demandé à son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sissi la libération d'Alaa Abdel Fattah, le détenu politique le plus célèbre du pays. Depuis sept mois, il est en grève de la faim pour protester contre ses conditions de détention. Figure de la révolution de 2011, incarcéré plusieurs fois depuis 2006, il n'avale plus aucune calorie depuis le 1er novembre et a cessé de boire dimanche, après n'avoir n'ingéré qu'un verre de thé et une cuillère de miel par jour depuis le 2 avril, dans sa prison de Wadi al-Natroun, au nord-ouest du Caire.

Cet ingénieur de formation et blogueur pro-démocratie, qui fut pendant des années de toutes les révoltes en Égypte, a été condamné fin 2021 à cinq ans de prison pour "diffusion de fausses informations". Alaa Abdel Fattah a été une figure de proue du mouvement politique Kefaya dans les années 2000, puis de la révolution de 2011 qui renversa Hosni Moubarak, des défilés monstres contre l'islamiste Mohamed Morsi deux ans plus tard et enfin des manifestations contre Abdel Fattah al-Sissi.