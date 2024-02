Au Sénégal, plusieurs candidats et un collectif citoyen refusent de discuter d'un report de la présidentielle

Alors que la crise institutionnelle se cristallise, la très grande majorité des candidats à l'élection présidentielle ont rejeté vendredi le dialogue proposé par l'actuel chef de l'État Macky Sall. Un important collectif citoyen a également fermé la porte à ces discussions. Tous réclament que le scrutin, initialement prévu le 25 février, soit reprogrammé avant début avril.

Une situation visiblement sans issue. Censés se rendre aux urnes dimanche 25 février, les Sénégalais ont vu l'élection présidentielle être reportée jusqu'à nouvel ordre par l'actuel chef de l'État Macky Sall. Une manœuvre dénoncée comme un "coup d'État constitutionnel" par l'opposition et largement critiquée dans le pays, aboutissant à d'importantes manifestations. Ce vendredi, la très grande majorité des candidats qualifiés pour l'élection ont appelé à entériner une date de vote le plus rapidement possible, rejetant au passage le dialogue proposé par le président sénégalais pour tenter de trouver une issue à la crise.

"Nous nous opposons à tout dialogue sur cette question et nous exigeons qu'une date soit prise avant le 2 avril", martèle Boubacar Camara, membre d'un collectif rassemblant 16 des 19 candidats engagés. "Nous appelons à la mobilisation", déclare un autre membre de ce collectif, Aliou Mamadou Dia. En parallèle, l'organisation affirme travailler à l'élaboration d'un plan sur des actions à mener en début de semaine pour continuer de faire monter la pression sur l'exécutif.

"Notre position, c'est (avant) le 2 avril, sinon c'est la crise" Malick Diop, d'Aar Sunu Election

De son côté, Aar Sunu Election ("Préservons notre élection"), qui réunit des dizaines d'organisations de la société civile, qualifie de "tentative de diversion" le dialogue envisagé par le président. Imposant que l'élection se déroule avant le 2 avril, date officielle de la fin de mandat de Macky Sall, le collectif citoyen juge "inacceptable" les tentatives de repousser l'échéance de la part de celui qui est au pouvoir depuis 2012. "Notre position, c'est (avant) le 2 avril, sinon c'est la crise", résume Malick Diop.

Pour rappel, l'actuel président sénégalais a décrété, le 3 février dernier, le report de l'élection présidentielle. Quelques jours plus tard, il a été déjugé par le Conseil constitutionnel alors que le dirigeant a laissé planer le doute sur son avenir à moyen terme. Jeudi, il a tout de même assuré qu'il quitterait bien son poste selon le calendrier prévu. "Le 2 avril, ma mission se termine à la tête du Sénégal", a-t-il confirmé, répétant son attachement aux principes démocratiques.

Mais pour préciser la suite des événements, et les modalités du prochain scrutin, Macky Sall souhaite s'entretenir avec les différentes parties prenantes lundi 26 et mardi 27 février. Il écoutera "ce que le dialogue dira" et "si un consensus peut être obtenu sur la suite". À défaut, il appartiendra au Conseil constitutionnel de trancher, a-t-il indiqué.