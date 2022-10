Barrages filtrants au Brésil : que s’est-il passé pendant le vote ?

Mais le scrutin ne semble pas avoir été entaché par ces dysfonctionnements, qui auraient été diligentés directement depuis la résidence officielle de Jair Bolsonaro, selon les informations de O Globo. Au moment du dépouillement, Alexandre de Moraes a fini par annoncer une participation plus importante qu’au premier tour (20,95% d’abstention contre 20,56%) et une "victoire pour la démocratie". Avant d’espérer "que les attaques contre le système électoral, les nouvelles frauduleuses et criminelles cesseront". Qu’à cela ne tienne, les partisans de Bolsonaro n’ont pas attendu les résultats définitifs pour s’organiser sur les réseaux sociaux et crier à la fraude électorale, d’après Folha de S. Paulo. Ce lundi matin, après la victoire proclamée de Lula et le silence assourdissant de Jair Bolsonaro, certains ont sorti leur camion pour bloquer les routes du pays.