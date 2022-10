Présidentielle au Brésil : Macron, Poutine, Biden... Ils félicitent Lula après sa victoire

Toujours sur le continent européen, le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a félicité Luiz Inacio Lula da Silva se disant "impatient" de travailler avec son gouvernement. "Les électeurs brésiliens ont élu leur nouveau président dans un scrutin pacifique et bien organisé. Félicitations à Lula ! Je suis impatient de travailler de concert et de faire avancer les relations UE-Brésil avec votre gouvernement et le nouveau Parlement", a-t-il tweeté. "Félicitations Lula pour votre élection à la présidence du Brésil. J'ai hâte de travailler avec vous pour relever les défis mondiaux urgents, de la sécurité alimentaire au commerce et au changement climatique", a déclaré la présidente de la Commission européenne Ursula Von der Leyen

De son côté, Rishi Sunak a confié sa "hâte" à travailler "ensemble sur les questions qui compte pour le Royaume-Uni et le Brésil, de la croissance de l'économie mondiale à la protection des ressources naturelles de la planète". Même attente pour le chancelier allemand Olaf Scholz, qui se "réjouit d'une coopération étroite et confiante avec le Brésil".