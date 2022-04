L'opposant russe Alexeï Navalny accuse le RN d'avoir "vendu de l'influence politique à Poutine"

C'est du fond de sa cellule dans la colonie pénitentiaire de Prokov qu'il s'est exprimé. L'opposant russe le plus célèbre, Alexeï Navalny, incarcéré dans un centre de détention à l'Est de Moscou depuis janvier 2021 pour une affaire de "fraude", a appelé, mercredi 20 avril, les électeurs français à voter pour le président sortant, Emmanuel Macron, au second tour de la présidentielle. "J'appelle sans aucune hésitation les Français à voter pour Emmanuel Macron le 24 avril, mais je veux lancer un appel à ceux qui n'excluent pas de voter pour Marine Le Pen", a-t-il expliqué. "Je veux parler de corruption et de conservatisme."

Dans une série de messages, relayés sur son compte Twitter par son entourage, le principal opposant à Vladimir Poutine a accusé le parti de Marine Le Pen de compromission avec le "maître du Kremlin". L'ancien avocat, condamné, le 22 mars dernier, à 9 ans de prison supplémentaires pour "escroquerie" et "outrage à magistrat", s'est dit "choqué" par le prêt de 9 millions d'euros contracté en 2014 par le Front national, devenu le Rassemblement national, auprès d'une banque russe.