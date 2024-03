Élection présidentielle aux États-Unis : le duel Donald Trump-Joe Biden aura bien lieu

La confrontation entre Joe Biden et Donald Trump, lors de la prochaine élection présidentielle américaine du 5 novembre prochain, ne faisait déjà guère de doute. Mais ce match retour du scrutin de 2020 est désormais officiel : les deux hommes sont assurés de décrocher l'investiture de leurs partis respectifs. Les résultats des primaires dans certains États américains, mardi, ont abouti à ce résultat.

Bis repetita. Le duel Joe Biden/Donald Trump aura bel et bien lieu le 5 novembre prochain, au cours d'un nouveau scrutin présidentiel aux États-Unis. Comme en 2020, le démocrate et le républicain vont s'affronter pour accéder à la Maison Blanche. Une confrontation désormais officielle : grâce à leurs résultats à des primaires dans certains États, mardi 12 mars, les deux hommes ont remporté assez de délégués pour s'assurer de l'investiture de leur parti respectif.

Les résultats des primaires démocrates et républicaines organisées mardi étaient pratiquement acquis d'avance, car Joe Biden et Donald Trump avaient éliminé ces dernières semaines toute la concurrence. Dans le détail, le président sortant a franchi le seuil des 1968 délégués nécessaires en remportant la primaire démocrate de Géorgie, dans le sud du pays. Quant au milliardaire, ex-président entre 2016 et 2020, sa victoire dans l'État du Washington, dans le Nord-Ouest, lui a permis de franchir la barre des 1215 délégués nécessaires pour décrocher l'investiture du Parti républicain.

Biden tente de mobiliser, Trump continue de se moquer

Connue très en amont du scrutin final, l'affiche de ce face-à-face promet une campagne mouvementée entre les deux candidats. Donald Trump centre pour le moment sa stratégie en s'opposant frontalement à la politique d'immigration mise en place par Joe Biden depuis son arrivée au pouvoir. Le sujet sera crucial en Géorgie, où le républicain n'avait pas convaincu en 2020, laissant le démocrate remporter à la surprise générale cet État qui vote traditionnellement pour le Grand Old Party.

Le scrutin risque encore une fois d'être serré en Géorgie en novembre. Les deux rivaux y ont donc déjà tous deux mené campagne ce week-end, à quelques heures d'intervalle. Dans l'élan d'un discours particulièrement pugnace devant le Congrès jeudi, Joe Biden s'est rendu à Atlanta pour tenter de mobiliser l'électorat afro-américain et hispanique. Donald Trump s'est, lui, livré à une imitation d'un Joe Biden bégayant, une manière de moquer, comme il le fait régulièrement, la forme mentale et physique qu'il juge défaillante de son concurrent.

En plus de la Géorgie, la Pennsylvanie, le Michigan, l'Arizona, la Caroline du Nord, le Wisconsin et le Nevada figurent parmi les autres États potentiellement décisifs en novembre, ce que les Américains appellent les "swing states".