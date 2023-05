Présidentielle aux États-Unis : le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, va annoncer sa candidature

Après Joe Biden et Donald Trump, un troisième candidat de taille se lance dans la campagne présidentielle américaine. Le républicain Ron DeSantis, gouverneur de Floride, va se lancer ce mercredi 24 mai dans la course à la Maison Blanche... via un échange sur Twitter avec Elon Musk. La conversation entre le gouverneur de Floride et le patron du réseau social est prévue à 18h, heure de Washington (00h à Paris), et sera modérée par l'homme d'affaires républicain David Sacks.

Cette candidature imminente marque le coup d'envoi d'une bataille contre Donald Trump qui promet d'être extrêmement acrimonieuse, attendue auprès des républicains cherchant une alternative à l'ancien président américain de 76 ans, dont Ron DeSantis partage les idées, mais pas les outrances.