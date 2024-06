Donald Trump et Joe Biden, en lice pour un second mandat, doivent s'affronter jeudi pour un premier débat. Leurs facultés à occuper le poste sont vivement débattues, chaque camp accusant l'autre concernant la santé physique et mentale de son candidat.

"Il est en train de dormir, parce qu'ils veulent qu'il soit en forme. Et un peu avant le débat, il recevra une piqûre dans le cul". Devant une foule acquise à sa cause ce samedi à Philadelphie, Donald Trump a donné le ton d'une campagne présidentielle qui s'annonce particulièrement violente. Entre un premier débat ce jeudi jusqu'au scrutin du 5 novembre prochain, le républicain et son rival Joe Biden vont se rendre coup pour coup. Sans hésiter à étriller leurs facultés respectives à occuper une seconde fois la Maison Blanche.

Il faut dire que le contexte de cette élection présidentielle est inédit : jamais encore les Américains n'ont eu à départager des candidats aussi âgés que le président démocrate, 81 ans, et son prédécesseur républicain, 78 ans. Les deux rivaux en ont conscience. Si la campagne peine encore à démarrer, notamment en raison des primaires cet hiver dont l'issue n'a laissé aucun doute, chaque camp a attaqué l'autre ces dernières semaines sur la question de l'âge. En particulier l'équipe de Donald Trump.

Le camp Biden fustige des vidéos sorties de leur contexte

Internet a été inondé de vidéos, la plupart sorties de leur contexte, afin de discréditer les capacités de Joe Biden. Un clip partagé par le compte "RNC Research" montre par exemple le président américain esquisser le geste de s'asseoir durant une cérémonie de commémoration du Débarquement de la Seconde Guerre mondiale début juin en Normandie. Sur la foi de ces 13 secondes, ils accusent le président d'avoir tenté de se poser alors qu'il n'y avait pas de chaise derrière lui. Seulement voilà : si on visionne la vidéo dans son intégralité, il y a bel et bien un siège derrière lui.

Dans une autre vidéo largement répandue, Joe Biden semble désorienté en s'éloignant d'autres dirigeants durant une démonstration de parachutisme au sommet du G7 en Italie. Après la publication des images par le parti républicain, le New York Post a partagé sur internet la vidéo recadrée pour exclure le parachutiste que Joe Biden était allé féliciter. La Maison Blanche s'est également élevée contre une séquence très commentée publiée par le compte du RNC et le journal, qui montre le président "figé" pendant un concert.

"Biden a l'air de son âge"

La Maison Blanche a fustigé des "faux au rabais". Mais le mal est fait : un sondage du New York Times/Siena College réalisé en mars a suggéré que 73% des électeurs inscrits pensaient que Joe Biden était "tout simplement trop vieux pour être un président efficace". Les électeurs de tous les groupes d'âge ont exprimé leurs inquiétudes quant à l'aptitude du président à exercer ses fonctions, y compris les 65 ans et plus, selon l'enquête.

Malgré un écart d'âge de seulement trois ans et demi, Donald Trump semble, lui, ne pas trop pâtir des attaques sur ses facultés à retourner au pouvoir. En effet, seulement 42% des électeurs inscrits partagent ces critiques à son égard. "Cela devrait concerner les deux, mais Biden a l'air de son âge", a expliqué à la BBC Larry Sabato, directeur du Center for Politics de l'Université de Virginie.

Joe Biden montre en effet des signes récurrents de fatigue : sa démarche est de plus en plus raide, ses moments d'égarement nombreux. Reste qu'au cours des derniers mois, Donald Trump a, lui, confondu le nom de plusieurs villes et dirigeants, alerté sur le fait que le monde se dirigeait vers une Seconde, et non Troisième, Guerre mondiale et s'est lancé dans de nombreuses tirades décousues. En outre, des vidéos le montrent s'agrippant à une rampe pour ne pas glisser, voire tremblant en buvant un verre d'eau.

Malgré leur âge, le débat ce jeudi promet de faire des étincelles. Tout comme en 2020, quand leur face à face avait tourné au pugilat, Joe Biden lançant à Donald Trump un "Mais tu vas la fermer, mec ?" après une énième interruption intempestive.