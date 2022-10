Présidentielle au Brésil : "Arrête de mentir et rentre chez toi", dernier face-à-face tendu entre Bolsonaro et Lula

Qui de Jair Bolsonaro ou Lula sera le prochain président brésilien ? Ce dimanche, quelque 156 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour départager les deux candidats, qui ont jeté vendredi soir leurs dernières forces dans la bataille à l'occasion d'un ultime débat électrique. Pendant plus de deux heures, sur la chaîne la plus regardée du pays, le président sortant et son adversaire de gauche ont échangé les coups, dans un duel marqué par de nombreuses accusations.

"Roi des mensonges", "bandit"... Jair Bolsonaro et Lula n'ont pas mâché leurs mots, au lieu d'exposer leurs projets concrets pour les quatre années de mandat en jeu. "Lula, arrête de mentir, rentre chez toi !", a par exemple lancé le président d'extrême droite, 67 ans, qui a été jusqu'à déclarer que son adversaire devrait "se faire exorciser pour arrêter de mentir."

L'ancien chef de l'État de gauche, qui a fêté ses 77 ans jeudi, n'était pas en reste. "Ce type est le plus grand menteur de l'histoire du Brésil", a-t-il rétorqué, traitant par la suite son adversaire de "déséquilibré". Les problèmes d'érection se sont même invités dans le débat. "Tu prends du Viagra ?", a demandé Bolsonaro à Lula, qui lui avait demandé des comptes sur l'achat controversé de 35.000 pilules de ce médicament pour l'armée.