Présidentielle au Brésil: Lula craint des "troubles" s'il l'emporte sur Bolsonaro

L'ex-président brésilien de gauche Luiz Inacio Lula da Silva a dit vendredi craindre des "troubles" s'il l'emporte sur le chef de l'Etat sortant Jair Bolsonaro à l'élection présidentielle, dont le premier tour a lieu dimanche. Favori des sondages, Lula, 76 ans, brigue un troisième mandat, après avoir gouverné le pays de 2003 à 2010. À l'époque, il s'était fait élire en battant au second tour des représentants du PSDB, parti de centre droit.

"Avec le PSDB, on faisait de la politique. Quand ils gagnaient ils faisaient la fête et quand ils perdaient, ils laissaient les vainqueurs faire la fête. Bolsonaro ne se comporte pas comme ça, et il peut tenter de semer le trouble durant la transition" avant l'investiture du président élu, a déclaré Lula lors d'une conférence de presse à Rio de Janeiro.