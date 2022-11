Brésil : des manifestants pro-Bolsonaro réclament l'intervention de l'armée

Ils n'acceptent pas les résultats des urnes. Des dizaines de milliers de manifestants ont exigé mercredi une intervention militaire dans de nombreuses villes du Brésil, dont Sao Paulo, Brasilia et Rio après la défaite électorale de Jair Bolsonaro. Les partisans du président sortant bloquent également toujours des routes dans plus de la moitié des États du pays, malgré l'allocution du chef d'État d'extrême droite, mardi, où il a affirmé qu'il "respecterait" la Constitution" et a donné le feu vert à la transition avec son successeur de gauche Lula - tout en délivrant un message reçu comme un encouragement par ses soutiens. "Les manifestations pacifiques seront toujours bienvenues", a-t-il dit.