"Honte nationale" et "petit dictateur" : au Brésil, débat tendu entre Lula et Bolsonaro avant le second tour

Pour les observateurs et médias nationaux, la balle est remise au centre après un premier tour plus serré que prévu (48,3% pour Lula, 43,2% pour Bolsonaro). Si Lula a remporté les premières minutes du débat, Jair Bolsonaro s’est distingué plutôt en fin d’émission, analyse le journal O Globo. Au-delà du fond, la forme a été particulièrement musclée, avec des insultes échangées tout du long.

Si Lula a qualifié son adversaire de "roi des fausses informations et de la stupidité" et de "petit dictateur", il s’est vu traité de "menteur" et de "honte nationale" par Jair Bolsonaro. Selon un sondage Datafolha publié vendredi 14 octobre, Lula remporterait le second tour de la présidentielle avec 53% des votes exprimés contre 47% pour Jair Bolsonaro. Fin du suspense le 30 octobre prochain.