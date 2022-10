"Tu es au top" : Jaïr Bolsonaro remercie Neymar pour son soutien à la présidentielle au Brésil

Des remerciements chaleureux pour un allié de poids. Le président du Brésil, Jair Bolsonaro, a remercié ce dimanche 09 octobre la star du football Neymar pour son soutien à la présidentielle. Le joueur brésilien s'est exprimé en faveur du président sortant d'extrême droite, alors que le scrutin du deuxième tour aura lieu dans trois semaines.

"Neymar, merci. Merci de te préoccuper, non pas de mon sort, mais de celui de ton pays. Je suis un simple soldat. Toi, tu es au top", a déclaré Jair Bolsonaro lors d'un entretien de plus de quatre heures sur la chaîne YouTube Pilhado. "Il n'a pas peur de s'exposer et il a énormément de fans parmi les jeunes qui votent pour la première fois" lors de cette élection, a insisté le chef de l'État.