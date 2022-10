Brésil : Lula élu président d'une courte tête face à Jair Bolsonaro

L'ancien président de gauche Luiz Inacio Lula da Silva a été élu, ce dimanche 31 octobre, à la tête du Brésil avec 50,83% des voix. Un score très proche de celui du président sortant d'extrême droite, Jair Bolsonaro qui remporte 49,17% des suffrages, selon les résultats officiels quasi-définitifs. Historiquement, il s'agit de l'écart le plus serré entre deux finalistes de la présidentielle depuis le retour à la démocratie après la dictature militaire survenue entre 1964 et 1985. La marge est bien plus étroite que ce que prédisaient les sondages, qui avaient déjà sous-estimé le score de Jair Bolsonaro avant le premier tour.