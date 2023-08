Présidentielle au Gabon : couvre-feu instauré et internet coupé après des dénonciations de fraudes

Le gouvernement du Gabon a annoncé samedi soir, à la fermeture des bureaux de vote, l'instauration d'un couvre-feu et la suspension de l'accès à internet afin de "parer à la propagation d'appels à la violence".

Ces mesures ont été rendues publiques quelques heures après qu'Albert Ondo Ossa, le principal candidat de l'opposition et plus sérieux rival du chef de l'État Ali Bongo Ondimba, qui brigue un troisième mandat, a dénoncé des "fraudes orchestrées" par le camp d'Ali Bongo aux élections présidentielle et législatives organisées dans la journée.