"Super Tuesday" aux États-Unis : qui sont les deux adversaires démocrates de Joe Biden ?

Marianne Williamson et Dean Phillips sont en lice pour les primaires démocrates face au président sortant. Mais les candidatures de l'autrice et de l'élu du Minnesota n'ont jamais vraiment suscité d'enthousiasme. Leurs chances de l'emporter sont nulles, alors que se déroule le "Super Tuesday" ce mardi.

C’est un rendez-vous incontournable de la politique américaine, durant lequel 15 Etats organisent simultanément leurs primaires pour l’élection présidentielle. À l’occasion du "Super Tuesday", ce mardi 5 mars, des millions d'Américains sont appelés aux urnes pour désigner les candidats qui s'affronteront novembre prochain.

Cette grande journée électorale fait habituellement l'objet d'une attention médiatique énorme. Mais, cette année, elle a une saveur un peu différente tant elle paraît jouée d'avance.

Côté républicain, seuls deux candidats sont encore en lice : Donald Trump, 77 ans, de très loin le favori en dépit de ses ennuis judiciaires, et Nikki Haley, 52 ans. Côté démocrate, Joe Biden, 81 ans, candidat à sa réélection, est opposé à Dean Phillips et à Marianne Williamson. Le président sortant est toutefois tranquille : il ne fait face à aucune opposition interne sérieuse.

"Dean, qui ?"

Marianne Williamson, une autrice à succès de 71 ans, avait déjà tenté sa chance lors de l’élection présidentielle de 2020. Elle avait fini à... 0 % d'intention de vote. Marianne Williamson était pourtant devenue une star éphémère sur les réseaux sociaux en 2019 lorsqu’elle avait lancé à l'encontre de Donald Trump : "Vous avez exploité la peur à des fins politiques et seul l'amour peut y mettre fin." L’autrice est connue des Américains pour ses nombreux livres de développement personnel. Son premier livre, Un retour à l'amour, sorti en 1992, a été un best-seller. Elle a publié depuis une dizaine d'autres ouvrages et est devenue une habituée des plateaux de télévision.

La campagne de Dean Phillips peine elle aussi à susciter l'enthousiasme. Cet élu du Minnesota à la Chambre des représentants de 55 ans, l'un des plus riches du Congrès américain, a largement financé sa campagne. Les critiques de Dean Phillips sont principalement axées sur l'âge de Joe Biden. L'élu exhorte le chef d'Etat américain à "passer le flambeau", estimant qu'il sera bientôt "impossible" pour lui de mener à bien ses fonctions. Conscient de son déficit de popularité, Dean Phillips a tourné cette situation en dérision. Sur son site de campagne, le candidat propose ainsi à la vente des casquettes "Dean, qui ?"

Les élections qui se déroulent ce mardi relèvent donc de la formalité pour Joe Biden, qui a déjà remporté 206 délégués, contre aucun pour ses adversaires internes. Le dirigeant démocrate défendra toutefois son bilan et déroulera sa vision pour l'Amérique lors d'un grand discours de politique générale au Congrès, le traditionnel "State of the Union", jeudi 7 mars.