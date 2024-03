Élection présidentielle en Russie : qui sont les opposants de Vladimir Poutine ?

L'élection présidentielle en Russie se tiendra du 15 au 17 mars 2024. Les résultats devraient permettre à Vladimir Poutine d'être réélu sans grande difficulté. Faute de véritable opposant, l'actuel dirigeant a le champ libre pour obtenir un nouveau mandat de six ans à la tête du Kremlin.

Des opposants qui comptent peu. Du 15 au 17 mars, les Russes sont appelés aux urnes pour élire leur prochain président. Les résultats devraient, sans grande surprise, permettre à Vladimir Poutine d'obtenir un nouveau mandat et asseoir sa légitimité pour encore six ans, en dépit du trouble suscité par son invasion de l'Ukraine. Une victoire quasiment assurée, faute d'opposants sérieux.

Le pro-Poutine, Léonid Sloutski

Outre Vladimir Poutine, trois candidats se présentent à ce qui est d'ores et déjà décrit par les opposants comme un "simulacre" d'élections. Le premier candidat à avoir vu sa candidature validée, en décembre dernier, est le nationaliste Léonid Sloutski. Si, sur le papier, son parti, le parti libéral démocrate, est l'une des formations qui composent l'opposition parlementaire, en réalité, elle soutient le Kremlin. À l'annonce de la validation de sa candidature, Léonid Sloutski a d'ailleurs immédiatement promis que la victoire de Vladimir Poutine serait "énorme".

Ce député de 55 ans, qui préside aussi la commission des Affaires étrangères de la Douma, est par ailleurs un fervent partisan de l'assaut lancé par Vladimir Poutine contre l'Ukraine il y a près de deux ans. En 2018, il avait été accusé de harcèlement sexuel par plusieurs journalistes russes. Une commission de la Douma n'avait pas donné suite à ces accusations, rejetées en bloc par l'intéressé.

Le communiste Nikolaï Kharitonov

Le second candidat est le communiste Nikolaï Kharitonov. À 75 ans, ce candidat, déjà prétendant à la présidentielle en 2004, est une vieille figure de la vie politique russe. Député à la Douma depuis 1993 et membre du PC russe depuis 2008, il est sous sanctions européennes, américaines et canadiennes depuis l'offensive russe chez son voisin ukrainien. Une offensive qu'il soutient ardemment. L'un de ses neveux est pourtant mort au combat en Ukraine, en juillet dernier.

Son parti, le Parti communiste russe, est une autre formation politique qui se présente comme faisant partie de l'opposition, mais qui, en réalité, soutient le Kremlin. Il l'a rejoint après avoir dirigé, en tant qu'agronome, une ferme collective, dans la région de Novossibirsk, pendant plus de vingt ans, puis d'avoir participé à la création du Parti agraire. Il a par ailleurs été nommé colonel du FSB dans les années 2000.

L'homme d'affaires Vladislav Davankov

Le dernier candidat à avoir fait campagne jusqu'au bout est l'homme d'affaires Vladislav Davankov. Âgé de 39 ans, il est le plus jeune de cette présidentielle. Il soutient aussi la guerre en Ukraine de Vladimir Poutine, bien que son parti, Nouveau Peuple, s'est d'abord abstenu pendant le vote sur la reconnaissance de l'indépendance de Donetsk et de Louhansk. Député de la Douma, il est sous le coup de sanctions de l’Union européenne et du Royaume-Uni concernant à l’annexion de la Crimée en 2014 et la guerre en Ukraine.

Avec sa candidature, il porte une vision plus libérale de l'économie et des affaires. Il souhaite ainsi plus de liberté pour les entreprises, un allègement des démarches administrative ou encore une modernisation économique du pays. Il soutient par ailleurs un déblocage d'Instagram, soulignant que tout le monde utilise le réseau social grâce à un VPN. Le candidat est néanmoins loin de se montrer critique envers Vladimir Poutine.

D'autres candidats ont fait campagne pour se retirer finalement. C'est le cas de Sergueï Barbourine, président du parti nationaliste Union du peuple russe, qui a appelé à voter pour Vladimir Poutine, après avoir déposé ses signatures, puis retiré sa candidature.

Deux autres candidats ont été, eux, interdits de participer à l'élection. Il y a d'une part le libéral Boris Nadejdine. Ce vétéran discret de la vie politique russe a pris position pour la fin de l'offensive russe en Ukraine. La Commission électorale centrale a justifié le rejet de son dossier en affirmant avoir trouvé des "irrégularités" parmi les listes de 105.000 signatures de soutien de citoyens russes à sa candidature.

Autre profil pacifiste, celui d'Ekaterina Dountsova. Cette ancienne élue locale d'une petite ville de province, inconnue du plus grand nombre, se présentait sur son site internet comme "journaliste et juriste". Elle souhaitait incarner, avec sa candidature, une "alternative". "Nous devons agir pour faire entendre notre voix", plaidait-elle, espérant que les Russes pourraient obtenir "le droit de vivre sans peur, de parler librement et d'avoir confiance dans l'avenir". Il a par ailleurs pris position contre l'offensive russe en Ukraine. Sa candidature a été rejetée, la Commission invoquant des "erreurs dans des documents" soumis pour l'enregistrement de son dossier.