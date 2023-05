Élection présidentielle en Turquie : en attendant le second tour dimanche, on fait le point

Les réfugiés sont au cœur des débats politiques. Le candidat de l'opposition avait promis de renvoyer les plus de 3,7 millions de réfugiés syriens dès qu'il serait élu, et explique venir "pour sauver ce pays du terrorisme et des réfugiés". Et depuis le 14 mai, son discours s'est durci. "Je ne me suis jamais assis à une table avec des organisations terroristes et je ne le ferai jamais (...) Je renverrai tous les réfugiés chez eux dès mon arrivée au pouvoir", a-t-il encore déclaré à Ankara, jeudi dernier.

Or, selon certains observateurs, comme Emre Peker, directeur d'Eurasia Group, "Kiliçdaroglu risque également de perdre plus de soutiens kurdes que de gagner des votes nationalistes s'il va trop loin avec la rhétorique", a-t-il commenté sur Twitter.