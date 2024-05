"C'est parti pour la bagarre" : Joe Biden et Donald Trump acceptent de débattre

Le candidat républicain Donald Trump a accepté le défi du président Joe Biden mercredi de débattre à deux reprises avant l'élection de novembre. "Je suis prêt", a écrit Donald Trump sur son réseau Truth Social.

"C'est parti pour la bagarre !!!" Avec la retenue qui est la sienne, Donald Trump a accepté de débattre avec Joe Biden. Le président démocrate a en effet proposé ce mercredi à son rival un double duel, d'ici l'élection en novembre prochain.

L'hôte de la Maison Blanche a publié une vidéo pour lancer un défi au républicain. "Aujourd'hui, il dit qu'il veut à nouveau débattre contre moi. Dans ce cas, fais-moi plaisir, mon gars. Je le ferai même deux fois", a lancé le démocrate de 81 ans. Avant d'ajouter, moqueur : "Alors choisissons les dates, Donald. J'ai entendu dire que tu étais libre le mercredi", jour de relâche hebdomadaire dans le procès visant le républicain.

"Joe l'escroc"

Son équipe de campagne a rapidement proposé deux dates. Une première joute verbale pourrait avoir lieu après le sommet du G7 en Italie, lequel se déroulera du 13 au 15 juin, puis une autre "début septembre".

Sans surprise, Donald Trump a donné son feu vert. "Je suis prêt et décidé à débattre contre "Joe l'escroc" aux deux dates proposées en juin et en septembre", a-t-il immédiatement réagi sur son réseau Truth Social, en utilisant le surnom dont il affuble souvent son adversaire.

"Je suggère fortement de faire plus de deux débats", a ajouté le magnat républicain, visiblement excité à l'idée de retrouver celui qui l'avait empêché de faire un second mandat en 2021. Contrairement au camp démocrate, qui demande une confrontation sans public, Donald Trump a en effet jugé que le débat, "pour que ce soit plus excitant", devrait se tenir dans "une très grande salle, même s'il paraît que Biden a peur des foules".