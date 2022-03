Ukraine : Emmanuel Macron veut "protéger notre pays de l'escalade de la guerre"

Selon président sortant, candidat à sa réélection, il faut continuer toutefois de discuter avec Vladimir Poutine pour tenter de trouver une issue à ce conflit, mais aussi pour évoquer les "conditions humanitaires" ou encore "préserver les centrales nucléaires". Dialoguer avec le président russe, "c'est lui dire les choses, essayer de casser sa logique". "Il faut lui expliquer les conséquences de ce qu'il est en train de faire", martèle le pensionnaire de l'Élysée. "J'essaye de protéger notre pays de l'escalade de la guerre, de protéger nos valeurs en conduisant Vladimir Poutine à stopper ce conflit", souligne-t-il.

En outre, "il faut d'ores et déjà préparer la paix", estime Emmanuel Macron, en lice pour l'élection présidentielle mais qui assure aussi la présidence tournante de l'UE. "L'Europe ne peut pas être en sécurité et en paix si elle ne parle pas avec la Russie, si elle ne construit pas avec elle. C'est notre histoire et notre géographie", note-t-il.