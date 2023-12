Égypte : Al-Sissi rempile pour un troisième mandat de président

Abdel Fattah al-Sissi a de nouveau remporté l'élection présidentielle en Égypte, avec 89,6% des voix, a annoncé l'Autorité nationale des élections, ce lundi. Son élection ne faisait guère de doute malgré de multiples crises. Sa gestion du pouvoir est en revanche de plus en plus critiquée.

Abdel Fattah al-Sissi conserve le pouvoir en Égypte. Sans surprise, l'ancien maréchal a été réélu, dimanche 17 décembre, avec 89,6% des voix. Le président rempile pour un troisième mandat à l'issue d'une campagne qui n'a guère passionné les électeurs, confrontés à de multiples crises. Et une gestion du pouvoir qui divise de plus en plus.

Le chef de l'Autorité nationale des élections, Hazem Badawy, a déclaré lundi que la participation avait atteint un taux "sans précédent" de 66,8% parmi les 67 millions d'électeurs égyptiens. Plus de 44 millions de personnes ont voté du 10 au 12 décembre, selon l'Autorité, et plus de 39 millions d'entre eux ont voté pour Sissi. Dans les rues, les panneaux de campagne du président étaient partout. Plusieurs électeurs sortant des urnes ont d'ailleurs déclaré qu'ils "ne connaissaient pas les autres candidats", tandis qu'une grande partie du pays ignorait totalement le scrutin.

Deux tiers de la population en dessous du seuil de pauvreté

Le président était pourtant opposé à trois candidats : Hazem Omar, chef du Parti populaire républicain et deuxième du scrutin avec 4,5% des voix ; Farid Zahran, chef d'un petit parti de gauche ; et Abdel-Sanad Yamama, du Wafd, parti centenaire mais désormais marginal.

Si la campagne présidentielle n'a pas suscité d'enthousiasme en Égypte, c'est notamment en raison de la guerre entre Israël et le Hamas palestinien, au pouvoir à Gaza. Un conflit qui accapare, depuis son déclenchement le 7 octobre, l'attention des médias et des opinions dans l'ensemble des pays arabes. Mais surtout, l'élection a eu lieu en pleine crise économique : l'inflation est actuellement de 36,4%, la monnaie a perdu la moitié de sa valeur et les prix de certains aliments de base augmentent chaque semaine. Deux tiers de la population égyptienne vivent en dessous - ou juste au-dessus - du seuil de pauvreté.

Pour beaucoup, cette crise est imputable à la mauvaise gestion du pays par Sissi, lui qui a pourtant été pendant une décennie "le sauveur" qui a vaincu le "terrorisme". En juillet 2013, uniforme militaire sur le dos, il avait en effet appelé les Égyptiens à lui donner "mandat" pour renverser l'islamiste Mohamed Morsi. Il se faisait aisément élire à sa place l'année suivante. Depuis, l'ancien militaire a personnifié le pouvoir, et la contestation est muselée. L'Égypte pourrait d'ailleurs perdre une partie de son aide militaire américaine à cause des droits humains, a récemment annoncé le patron de l'influente commission des Affaires étrangères du Sénat.

Celui que l'ancien président américain Donald Trump appelait, selon des fuites, son "dictateur préféré", est régulièrement épinglé par les ONG pour les milliers de détenus politiques, les arrestations pour des écrits en ligne dénonçant l'inflation ou, plus récemment, l'incarcération d'un candidat potentiel à la présidentielle, Hicham Kassem, et le procès d'un candidat déclaré, Ahmed al-Tantawy. Ce dernier ne cesse de marteler que M. Sissi est "le plus mauvais dirigeant qu'ait connu l'Égypte en 200 ans".