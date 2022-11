Élections américaines 2022 : pourquoi l'Ukraine s'inquiète du résultat des Midterms

Randu Yalloz, un responsable des républicains de l'étranger interrogé sur le plateau de LCI, modérait un peu la portée réelle de ces dernières déclarations de membres de son parti (voir son intervention dans la vidéo en tête d'article). Pour lui, "ne pas signer un chèque en blanc à l'Ukraine" signifie surtout exiger de la transparence des plans de soutien décidés par l'administration Biden. "La plupart des républicains soutiennent la guerre, ils sont derrière les Ukrainiens", rappelle cet avocat de métier. Quant aux déclarations les plus outrancières d'une Marjorie Taylor Green, il l'attribue à la campagne électorale, et estime qu'elle est "minoritaire sur ce point".

Interrogée il y a quelques jours par TF1info, la spécialiste des États-Unis Nicole Bacharan estimait, elle aussi, que ce type de promesses de campagne ne seraient pas tenues par les républicains, dont elle rappelait l'ADN fortement anti-russe, hérité de la Guerre froide. "Les crédits qui ont été votés, les républicains ne reviendront pas dessus", estimait-elle, et leur déploiement est loin d'être achevé. Mais l'inflation galopante, qui affecte durement le pouvoir d'achat des Américains, pourrait amener à une révision de cette politique, prévenait-elle : "Plus ça durera, plus ça coûtera cher, plus le risque s’en fera sentir". Un récent sondage montrait d'ailleurs que la part des électeurs républicains qui jugeait l'aide à l'Ukraine trop importante, était passée de 17 à 32% entre mai et septembre.