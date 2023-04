Joe Biden annonce officiellement être "candidat à sa réélection" en 2024 pour "finir le travail"

C'était attendu, c'est désormais officiel. Joe Biden annonce ce mardi dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux qu'il est candidat à un second mandat de président des États-Unis. "Finissons le travail", peut-on lire. Le principal handicap du démocrate, dont la cote de popularité reste relativement basse, est son âge. En 2024, il aura 81 ans. Jamais encore les Américains n'avaient élu un président aussi âgé, jamais non plus un candidat ne leur avait demandé de lui laisser les clés de la Maison Blanche jusqu'à ses 86 ans.

Malgré les critiques sur son âge et son état de forme, le président s'est soumis, en novembre 2021 puis en février 2023, à des bilans de santé qui ont conclu qu'il était "en bonne santé".