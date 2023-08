Élections américaines de 2020 : Trump plaide non coupable de complot contre les institutions américaines

De retour au tribunal. L'ex-président américain Donald Trump a plaidé, ce jeudi 3 août à Washington, non coupable de complot contre les institutions américaines, deux jours après avoir été inculpé pour ses tentatives d'inverser les résultats de la présidentielle de 2020.

Le milliardaire républicain, grand favori de la droite pour la prochaine élection de 2024, a comparu en personne devant un tribunal fédéral situé non loin du Capitole, que ses partisans avaient envahi le 6 janvier 2021. Il a lui-même répondu debout "non coupable" à la lecture par la juge Moxila Upadhyaya des chefs d'accusation et des peines de prison encourues.

L'acte d'accusation de 45 pages publié mardi, qui fait notamment état d'un "projet criminel", reproche à Donald Trump d'avoir sapé les fondements de la démocratie américaine en tentant d'altérer le processus de comptabilisation des suffrages de plus de 150 millions d'Américains, des inculpations inédites et d'autant plus graves qu'il était alors président en exercice.