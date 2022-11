Élections US : des "ingérences" russes assumées, selon un proche de Poutine

Interrogé par le média Russia News, l'homme d'affaires a reconnu qu'il y avait bien une ingérence de la Russie dans les élections qui se tiendront ce mardi 8 novembre. Et que ce n'est pas la première fois. "Nous nous sommes ingérés, nous le faisons et nous allons continuer de le faire" a ainsi déclaré l'homme d’affaires et patron des forces Wagner, d'après une citation publiée par son entreprise Concord sur le réseau social VK. Une ingérence faite "avec précaution, précision, de façon chirurgicale, d'une manière qui nous est propre", a-t-il même ajouté.