États-Unis : qui sont les "négateurs", ces candidats qui nient la victoire de Joe Biden en 2020 ?

Certains "négateurs" républicains présentent un pedigree encore plus radical. Ainsi J.R. Majewski, candidat à la Chambre des représentants dans une circonscription de l'Ohio, faisait partie des manifestants qui ont envahi le Capitole le 6 janvier 2021. Tenant le scrutin de la présidentielle comme illégale, ils entendaient empêcher la certification de la victoire de Joe Biden, que devait voter le Congrès ce jour-là. Il appartient ainsi à la "poignée de républicains qui avaient obéi à l'appel de Donald Trump de marcher sur le Capitole", comme l'écrivait récemment le New York Times, et qui "se battent maintenant pour retourner à Washington comme députés".

Deux ans après la présidentielle et l'invasion du Capitole, cette vague de "négateurs", partisans jusqu'au-boutistes de Donald Trump, au point d'en épouser le récit irrationnel, pourrait faire son entrée légale au Congrès. Selon les pronostics des sondeurs, 116 d'entre eux sont bien placés pour obtenir un siège à la Chambre des représentants, parmi les 435 qu'elle comprend, soit plus du quart. Le Sénat semble moins largement concerné, même si trois "négateurs" pourraient y entrer, et rejoindre les sept autres déjà en place, dont le siège n'est pas remis en jeu cette année.