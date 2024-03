"Super Tuesday" : la boîte à outils pour bien suivre la soirée cruciale des primaires américaines mardi sur LCI

Des dizaines de millions d'électeurs sont appelés à voter lors du "Super Tuesday", qui devrait entériner, ou presque, un duel Trump-Biden pour la course à la Maison Blanche. Étape cruciale de l'élection présidentielle américaine diffusée dans la nuit du mardi 5 au mercredi 6 mars dès minuit sur LCI, voici ce qu'il vous faut savoir.

Le "Super Tuesday" a lieu tous les quatre ans. Il s'agit d'une étape cruciale de la campagne pour l'élection présidentielle américaine : le même jour, un mardi du début du mois de mars, des primaires, républicaines comme démocrates sont organisées dans un grand nombre d'États.

15 États et un territoire concernés

Ce mardi, quinze États et le territoire des îles Samoa américaines sont concernés par le "Super Tuesday", notamment la Californie et le Texas, deux des États les plus peuplés du pays. Sont également concernés l'Alabama, l'Alaska, l'Arkansas, le Colorado, le Maine, le Massachusetts, le Minnesota, la Caroline du Nord, l'Oklahoma, le Tennessee, l'Utah, le Vermont et la Virginie. Ces territoires représentent 36% de la population américaine.

Un nombre important de délégués en un minimum de temps

Comme toute primaire aux États-Unis, ces élections sont indirectes. Les candidats votent pour le candidat de leur choix, mais ce vote sert en réalité à déterminer un nombre de délégués par État. Une fois élus lors des primaires, ces représentants seront présents à la convention nationale des deux partis en juillet à Milwaukee (Wisconsin) pour les Républicains et en août à Chicago (Illinois) pour les Démocrates, où sera officiellement désigné le candidat à la présidentielle de chacune des deux formations politiques.

Ainsi, le "Super Tuesday" est fondamental en raison du nombre important de délégués élus en un très court laps de temps. Au total, un tiers des délégués du pays seront désignés ce mardi. La plupart des quinze États concernés attribueront leurs délégués sur le même principe : le candidat obtenant le plus de voix rafle la mise, et remporte tous les délégués de l'État concerné.

Lors de la campagne présidentielle de 2020, Joe Biden, alors candidat, avait perdu les premières primaires, mais le "Super Tuesday" lui avait permis de reprendre une avance considérable sur son rival démocrate Bernie Sanders.

Trump, seul ou presque

Il y a cette fois peu de suspense quant à l'inexorabilité d'un duel entre Donald Trump et Joe Biden en novembre 2024. Jusqu'ici, Donald Trump a remporté tous les États qui ont déjà voté aux primaires en amont du "Super Tuesday", outre la primaire dimanche à Washington, gagnée par Nikki Haley, sa seule rivale encore en lice. L’ancienne ambassadrice des États-Unis à l’ONU s’était engagée à rester candidate au moins jusqu’au "Super Tuesday".

D'autant plus que la Cour suprême américaine a unanimement annulé, lundi 4 mars, une décision de la justice du Colorado, qui avait déclaré Donald Trump inéligible dans cet État en raison de sa responsabilité dans l'assaut du Capitol, le 6 janvier 2021. Les neuf juges ont considéré que seul le Congrès et non un État était habilité à retirer un candidat du bulletin pour l’élection présidentielle.

Donald Trump a aussitôt salué "une grande victoire pour l’Amérique!!!", sur son réseau Truth Social. Son équipe de campagne prédit qu'il remportera 773 délégués lors du "Super Tuesday" et qu'il sera mathématiquement imbattable deux semaines après cela.

Joe Biden, lui, devrait sans aucun doute être le candidat du parti démocrate. Il ne compte pas de sérieux rival pour l'investiture, une situation habituelle pour un président sortant. Ce dernier, qui a déjà remporté 206 délégués, doit atteindre au total le nombre de 1968 afin d'être assuré de sa nomination pour l'élection présidentielle.