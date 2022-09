Élections en Italie : fasciste, post-fasciste, néo-fasciste... Dans quelle case ranger Giorgia Meloni ?

Une victoire qui inquiète une partie de l'Europe. Dimanche, la dirigeante du parti d'extrême droite Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, a largement remporté les élections législatives italiennes, obtenant plus qu'un quart des voix, et raflant la majorité absolue avec sa coalition droite-extrême droite. La future cheffe du gouvernement, qui a fait sa campagne sous la devise "Dieu, partie et famille", présente un programme très critique envers l'islam, l'immigration ou encore l'homosexualité.

Son parti est souvent présenté comme un mouvement à l'ADN post-fasciste. Mais à quoi correspond ce terme ? L'Italie va-t-elle être dirigée par une fasciste ? Ugo Palheta, sociologue, maître de conférences à l'université de Lille et auteur de La Nouvelle Internationale fasciste (Textuel), répond à TF1info.

Depuis la victoire de Giorgia Meloni, le terme de "fascisme" est régulièrement accolé à son nom. À quoi renvoie-t-il ?

Le fascisme repose sur un certain type de projet politique qui prétend viser la renaissance nationale ou civilisationnelle par une opération de "redressement de la Nation". Celui-ci vise pour l'essentiel les "ennemis de l'intérieur", à savoir les minorités, qui empêcheraient la Nation de retrouver sa "grandeur", de rester fidèle à ses racines profondes et à son identité présentée comme immuable.

Dans la vision fasciste, il y a toujours ce catastrophisme identitaire et ethno-racial, qui tend parfois vers une paranoïa de la destruction civilisationnelle en cours, selon lequel la Nation subirait un processus de délitement. "Make America Great Again", le slogan de Donald Trump, avec tout ce qu'il charrie de chauvinisme étroit, mais aussi de nostalgie et d'angoisse civilisationnelle, est un assez bon résumé de cet idéal d'extrême droite.