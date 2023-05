Élections en Turquie : cette vidéo montre-t-elle les célébrations après la fin du scrutin ?

D'abord, les chaines turques n'ont pas annoncé la victoire du principal rival de Recep Tayyip Erdogan. Le premier tour étant particulièrement disputé, le nom du prochain président n'a pas encore été dévoilé. D'autant que le pays pourrait, pour la première fois de son histoire, se diriger vers un second tour pour départager le président actuel et le candidat de l'opposition.

Ensuite, la vidéo est complètement sortie de son contexte. Le filigrane présent à l'image renvoie vers le compte Instagram d'un jeune homme turc. On y retrouve l'extrait, publié le 2 mai 2022, plus d'un an avant le scrutin. Rien à voir avec l'élection, ces images montrent les célébrations folles des supporters du club de Trabzonspor. En mai dernier, cette petite cité portuaire de la mer Noire voyait son club décrocher le titre de champion de Turquie, pour la première fois depuis 38 ans.