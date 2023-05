Turquie : après la victoire d'Erdogan, "le risque que la résignation s'installe"

Quel avenir prédisez-vous pour la coalition de six partis d'opposition, menée par le social-démocrate Kemal Kiliçdaroglu ?

Elle va se disloquer, c’est sûr et certain. Ils avaient réussi à se réunir pour faire tomber Erdogan, ils n'ont pas réussi donc il n’y a plus de raison qu’ils restent ensemble. Il va y avoir dislocation de cette coalition et une recomposition politique, avec de nouvelles alliances pour les prochaines élections dans moins d’un an. Erdogan en parlait d'ailleurs déjà pendant son discours hier. C’est une machine électorale, il en a gagné une, il pense déjà à l’autre. Il a toujours été ainsi depuis 20 ans.

En quoi cette élection renforce Recep Tayyip Erdogan sur la scène internationale et face aux Occidentaux ?

Cette réélection le met à l’aise, elle le renforce, c'est certain, parce qu'elle lui donne une certaine légitimité. Il va poursuivre la politique d'assouplissement qu'il a mise en place depuis plusieurs mois et je pense que les Occidentaux n’ont pas d’autre choix que de composer avec lui. Le pays est incontournable, ne serait-ce que par sa position géopolitique. Il faut donc s’attendre à ce qu’il continue son rôle de médiation dans la crise russo-ukrainienne, je pense que les Occidentaux l’ont bien compris et ils sont obligés de faire avec.

Néanmoins, même si les Occidentaux sont déçus parce qu’ils misaient sur l’opposition, le maintien d'Erdogan peut avoir un avantage au niveau de la politique étrangère. Avec Erdogan au moins, ils savent à qui ils ont affaire, ils savent qui il est, ils ont déjà beaucoup négocié avec lui. Avec l’opposition de Kiliçdaroglu, cela aurait été peut-être plus compliqué parce qu’il aurait fallu qu’ils discutent avec six partis différents, réunis en coalition. Au moins, avec Erdogan, les choses seront plus claires. Les Occidentaux auront un seul interlocuteur et il sera beaucoup plus facile de composer avec lui.