Allemagne : un eurodéputé grièvement blessé alors qu'il placardait des affiches électorales

L'eurodéputé allemand Matthias Ecke a été grièvement blessé vendredi soir. Élu du parti social-démocrate (SPD) au pouvoir, il a été attaqué par des inconnus alors qu'il collait des affiches électorales. La ministre de l'Intérieur a mis en garde contre une montée de la "violence antidémocratique" dans le pays.

Violemment visé pour ses idées. Un eurodéputé allemand du SPD, le parti social-démocrate au pouvoir, a été grièvement blessé dans la soirée du vendredi 3 mai. Des inconnus ont attaqué Matthias Ecke au moment où il placardait des affiches électorales à Dresde, dans l'est de l'Allemagne, selon les informations partagées par la police ce samedi.

Alors qu'il était en train de coller des affiches de campagne pour le parti du chancelier Olaf Scholz, l'élu de 41 ans a été "frappé" par quatre inconnus, d'après la police régionale. Il a dû "recevoir des soins médicaux à l'hôpital", précise le communiqué. "Il est grièvement blessé et doit être opéré", a ajouté la fédération SPD de Saxe. Une nouvelle preuve de la montée de la "violence antidémocratique", selon l'expression de la ministre de l'Intérieur.

Une "menace" contre la démocratie

Il faut dire que l'agression subie par Matthias Ecke n'est pas un fait isolé. Juste avant lui, un homme de 28 ans collant des affiches pour le parti des Verts, dans la même rue, a aussi été frappé "à coups de poing et de pied", selon la police. Les enquêteurs disent soupçonner le même groupe d'agresseurs, notamment en raison "de la concordance dans la description" des suspects. L'enquête a d'ailleurs été confiée aux services de Protection de l'État, ce qui signifie que la police étudie la piste de violences à motif politique.

D'autres cas ont été enregistrés à travers le pays, à quelques semaines des élections européennes. Jeudi soir, deux élus des Verts, parti qui gouverne avec le SPD, ont été pris à partie à Essen. Selon la police, un député du mouvement d'extrême droite AfD a par ailleurs été frappé la semaine dernière sur un stand d'information à Nordhorn, en Basse-Saxe.

De quoi pousser la ministre de l'Intérieur à décrire une "agression à motivation politique". "S'il se confirme à quelques semaines des élections européennes, cet acte de violence grave constitue également une grave attaque contre la démocratie", a réagi Nancy Faeser dans un communiqué. Les agressions visant les élus "menacent" la démocratie, a de son côté déploré le chancelier allemand. Selon les derniers chiffres du gouvernement allemand, 1219 cas de violence contre des membres des Verts ont été signalés en 2019, 478 cas contre les membres du parti d'extrême droite et 420 contre le SPD au pouvoir.

Une "nouvelle dimension de la violence antidémocratique", pour laquelle la ministre de l'Intérieur invoque la responsabilité des "extrémistes et populistes, qui attisent un climat de violence croissante par des attaques verbales totalement disproportionnées". Les responsables du SPD de Saxe ont quant à eux directement mis en cause le rôle de l'AfD qui a connu une forte progression dans les sondages depuis un an. "Les graines semées par l'AfD et d'autres extrémistes de droite sont en train de germer. Leurs partisans sont désormais totalement désinhibés et nous considèrent manifestement, nous les démocrates, comme du gibier", ont déploré Henning Homann et Kathrin Michel, dirigeants régionaux du parti.