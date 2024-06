La période de réserve électorale va débuter ce samedi. À la veille des élections européennes, ni les médias ni les candidats ne pourront évoquer la campagne. De quoi craindre une tentative ingérence venue de Russie.

C'est la dernière ligne droite, celle que les autorités redoutent le plus. À la veille des élections européennes, la période de réserve électorale va débuter ce samedi 8 juin. Tout au long du week-end, plus aucune parole politique ne pourra être diffusée par les médias, par les équipes de campagne et sur les réseaux sociaux. Un moment crucial, sur lequel pèse le risque d'une accélération des opérations d'ingérence venues de l'étranger. D'autant que les premières tentatives sont déjà visibles.

Plusieurs tentatives en cours ce jeudi

Comme l'a repéré le collectif Antibot4Navalny, une armée de bots informatiques s'est activée. Dans la soirée du jeudi 6 juin, des dizaines de comptes (désormais supprimés par le réseau social X) ont publié quasi simultanément le même lien vers un article de blog. Dans celui-ci, l'auteur, dont l'identité n'est pas précisée, pose la question du "succès des partis d'opposition lors des élections européennes" et promet d'y répondre… en regardant les étoiles.

À partir d'un site d'astrologie - qui n'est pas référencé sur Google - le blog assure que tous les partis d'extrême droit européen, de l'AfD en Allemagne en passant par les Frères d'Italie, ont des "chances de succès". "C'est le moment de prendre des décisions importantes et de faire des projets pour l'avenir, notamment en collaboration avec des collègues des pays voisins", écrit l'auteur, promettant que cela permettra de "sortir d'une situation qui semblait insoluble".

Des dizaines de bots informatiques ont publié un message sur X appelant à voter pour l'extrême droite, le 6 juin 2024 - Collectif Antibot4navalny

Le blog finit par déclarer, à partir des "prédictions des astrologues", que les partis d'extrême droite européens ont "de bonnes chances de remporter cette élection" et permettre à l'Europe "d'avancer sans se fier uniquement à l'opinion des États-Unis". À chaque fois, le lien des internautes est accompagné d'un éloge d'une alliance entre Marine Le Pen et Giorgia Meloni, la Première ministre d'extrême droite au pouvoir en Italie.

Au même moment, un deuxième tentative d'ingérence a visé cette fois-ci Emmanuel Macron. "Nous ne voulons pas de la guerre que Macron nous prépare", a par exemple écrit un faux compte, suspendu par X. "Triste de voir Macron mettre les Français en danger pour plaire à Zelensky et à l'Otan", commente un autre, lui aussi suspendu. En lien, un article qui incite à voter pour le Rassemblement National. Le texte, publié sur un site qui a usurpé l'identité du magazine Le Point, conclut ainsi : "Le 9 juin, nous devrons choisir entre une France d'avenir avec la droite ou une guerre contre la Russie, voulue par Macron et perdue d'avance. Le bon choix est évident."

Une tentative d'influence qui s'inscrit très clairement dans l'opération "Doppelgänger", considérée par le groupe Meta comme "la campagne d'influence la plus importante et la plus persistante de la Russie depuis 2017". Comme la France, d'autres pays sont également ciblés par cette opération. À la veille de la période de réserve, des bots informatiques russes ont visé l'Allemagne et l'Italie. Des attaques en ligne contre lesquelles élus et médias ne pourront bientôt plus riposter.

Une période propice aux ingérences

Avec des candidats condamnés au silence, la période sera donc plus que propice aux tentatives d'influence. D'autant que tout le monde a en tête l'épisode qui a secoué la présidentielle de 2017. En pleine période de réserve avant le second tour, l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron avait fait l'objet d'un piratage informatique venu de Russie. L'opération avait abouti à la publication des "MacronLeaks", ces documents originaires des messageries électroniques de l'équipe.

Une source européenne nous confiait, quant à elle, craindre une potentielle présence de deepfakes, ces vidéos générées par l'intelligence artificielle, quelques heures avant les élections. Une crainte liée aux législatives en Slovaquie. En octobre dernier, celui qui était donné gagnant dans les sondages, Michal Semecka, a été victime d'un deepfake audio devenu viral sur Facebook, en pleine période de réserve. Dans celui-ci, le candidat à la tête du parti progressiste conspirait avec une journaliste afin de manipuler le résultat des élections. Un audio qui a eu "un impact significatif sur la crédibilité des élections", avait regretté le centre de lutte contre les menaces hybrides du ministère de l'Intérieur slovaque.

LES VÉRIFICATEURS - Les deepfakes : une arme électorale ? Source : TF1 Info

C'est donc peu dire que la menace est prise très au sérieux par les autorités. Qui ne comptent pas rester les bras croisés. D'après nos informations, celles-ci ont ouvert un canal direct avec les plateformes afin de signaler tout contenu litigieux pendant cette période.

Une affirmation confirmée par la branche française de Google, qui assure rester "vigilante". Benoît Tabaka, Secrétaire Général de Google France, indique auprès de TF1info avoir instauré une "protection des campagnes électorales et des candidats", avec la mise en place d'un email dédié pour les équipes de campagnes. Au total, "une vingtaine de personnes" seront mobilisées à Paris pour veiller sur les contenus et supprimer toute tentative d'ingérence.

