Élections en Italie : mode d'emploi d'un scrutin crucial

En Italie, cette élection est une première. En effet, les électeurs voteront pour la première fois pour un Parlement resserré passant de 945 élus à 600 : 400 députés et 200 sénateurs. Ils seront élus via un scrutin mixte qui mélange scrutin uninominal à un tour - avec 1/3 soit 37% des parlementaires élus avec ce système - et un scrutin proportionnel qui permet de désigner 2/3 des élus, soit environ 61% des parlementaires, lui aussi sur un tour.

Par ailleurs, le système proportionnel prévoit un seuil barrière, soit un pourcentage minimum de voix, pour que les partis et coalitions puissent entrer au Parlement : 3% pour un parti et 10% pour une coalition. Selon les estimations, l'extrême droite pourrait rafler entre 45% et 55% des sièges au Parlement, d'autant que, selon les experts, le mode de scrutin mixte favorise le camp conservateur, mené par le Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni.

Toutefois, l'abstention pourrait jouer un rôle important dans l'élection. Si, généralement, la participation aux élections législatives reste élevée en Italie, elle a décru en moyenne de 92,4% à 74% entre 1944 et 2021, selon les chiffres officiels. Et l'institut Demopolis estime qu'elle pourrait encore descendre - à 67% - dimanche. La majorité des électeurs qui ne se déplacent pas disent se désintéresser de la politique ou ne pas se reconnaître dans l'offre.