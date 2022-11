Législatives au Danemark : le bloc de gauche au pouvoir en tête, mais sans majorité

Son émergence dans les sondages durant la campagne a remis en question l'avenir des blocs de gauche et de droite, avec l'hypothèse d'une majorité allant du centre gauche au centre droit. Crédité d'à peine 2% des intentions de vote il y a deux mois, ce parti dépasserait finalement les 9%, en assumant sa position de faiseur de roi. "Nous ferons tout notre possible pour être le trait d'union, c'est l'idée", avait expliqué Lars Løkke Rasmussen dans la journée après avoir voté, assurant ne pas chercher un troisième mandat de Premier ministre.

Son lieutenant Jakob Engel-Schmidt a appelé à la constitution d'un gouvernement entre gauche et droite, dépassant les blocs traditionnels de la politique danoise. "Nous espérons un gouvernement avec les Libéraux, les sociaux-démocrates et les Modérés", a-t-il dit à DR. Les quatre sièges d'outre-mer (Groenland et Outre-mer), qui vont donner trois voix à la gauche et un à la droite, pourraient aussi s'avérer cruciaux.

Le scrutin anticipé a été provoqué par la "crise des visons" : un parti soutien du gouvernement minoritaire, les Radicaux de gauche, a menacé de le faire tomber s'il ne convoquait pas des élections pour s'assurer de la confiance des électeurs après la décision, ensuite déclarée illégale, d'abattre l'immense cheptel de visons du pays pour lutter contre le coronavirus.