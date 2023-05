Élections législatives en Grèce : le Premier ministre Mitsotakis revendique la victoire

Durant sa campagne électorale, le dirigeant conservateur, diplômé de Harvard et fils d'un ancien Premier ministre, n'a cessé de brandir son bilan économique. Dimanche, après avoir voté à Athènes, il a assuré vouloir faire de la Grèce "un pays plus fort avec un rôle important en Europe". "Nous votons pour notre avenir, pour plus d'emplois et de meilleurs emplois, pour un système de santé plus efficace", a-t-il aussi souligné.

La baisse du pouvoir d'achat et les difficultés à boucler les fins de mois restent les principales préoccupations d'une population qui a consenti de douloureux sacrifices ces dix dernières années. De nombreux Grecs doivent se contenter de bas salaires et ont perdu confiance dans des services publics réduits à peau de chagrin après des cures d'amaigrissement drastiques. Le pays ploie toujours sous une dette publique de plus de 170% de son PIB. Et l'inflation a frôlé l'an dernier les 10%, aggravant encore les difficultés de la population.