En Hongrie, Viktor Orban remporte "une victoire exceptionnelle"

Cette quatrième victoire est triomphale pour Viktor Orban. Dimanche 3 avril, le Premier ministre hongrois de 58 ans a largement remporté les élections législatives, qui lui ouvrent la voie à un quatrième mandat d'affilée à la tête du pays, le cinquième de sa carrière. Le dirigeant nationaliste faisait face une alliance inédite et disparate de six partis, décidée à combattre l'"autoritarisme" et la "corruption" qui ont caractérisé, selon eux, les 12 ans de l'ère Orban.