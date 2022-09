Italie : l’extrême droite française heureuse de la victoire de la candidate néo-fasciste Giorgia Meloni

"Malgré leur échec en 2018, madame Meloni et son jeune parti n’ont jamais rien lâché. Sourds aux injonctions à reculer et refusant toute compromission idéologique et politique, voilà quatre années qu’ils mènent de front la bataille culturelle, s’implantent sur tout le territoire et parlent avec toutes les forces de la droite. Parce que chez Reconquête non plus, nous ne nous soumettrons pas et parce que nous affirmons déjà comme un contre-pouvoir pleinement engagé dans le combat culturel, alors je le dis : comment ne pas regarder cette victoire comme la preuve que oui, arriver au pouvoir est possible ?", a-t-il ajouté.

Gilbert Collard, le président d’honneur de Reconquête! a profité de la victoire de Giorgia Meloni pour tacler ouvertement Ursula Von der Leyen, la présidente de la Commission européenne : "La victoire de Giorgia #Meloni n'est pas uniquement une affaire italienne : c'est la victoire des peuples libres d'Europe contre la tyrannie des commissaires de Bruxelles ! Arrivederci, Ursula !"