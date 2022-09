Législatives en Italie : la coalition autour du parti post-fasciste de Giorgia Meloni largement en tête

Giorgia Meloni et le parti post-fasciste, Fratelli d’Italia, sont les grands gagnants des élections législatives anticipées en Italie organisées ce dimanche 25 septembre. Le parti a été crédité d’un score allant de 22 à 26,5% des voix exprimées. Selon les dernières informations de l’agence YouTrend datant de 4h30, le parti Fratelli d’Italia est crédité de 26,4% des voix au Sénat et de 26,3% des voix à la Chambre des députés. Au cumul des voix, l’alliance formée par Giorgia Meloni avec la Ligue de Matteo Salvini et Forza Italia de Silvio Berlusconi, récolterait plus de 42% des suffrages et cela leur permettrait d’obtenir la majorité absolue des sièges au sein des deux assemblées.

D’après les informations données par le ministère de l’Intérieur italien, la participation n’était que de 50% après 19h, ce qui représente une baisse de 8 points par rapport aux dernières élections législatives.