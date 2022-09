Élections législatives en Italie : la flamme, ce sulfureux symbole choisi par Fratelli d'Italia

Dans les rangs de Meloni, on réfute ce rapprochement idéologique. Ignazio La Russa, ex-MSI et co-fondateur de Fratelli d'Italia, défend que la flamme "n'est en aucune façon assimilable à un symbole du régime fasciste et n'a jamais été accusée, et encore moins condamnée, comme un symbole apologétique".

Pour les observateurs de la politique italienne, ce choix serait avant tout stratégique. Selon la journaliste Anna Bonalume, auteure de Un mois avec un populiste (Fayard) consacré au leader d'extrême droite Matteo Salvini, la flamme permet à FdI d'élargir sa base électorale aux Italiens déçus par Gianfranco Fini. Cet ancien patron du MSI avait voulu "respectabiliser" le mouvement et fondé une formation plus centriste, Alleanza nazionale.