Élections législatives en Slovaquie : le Smer-SD, parti populiste opposé à l’aide à l’Ukraine, est arrivé en tête

Durant la campagne, Robert Fico, 59 ans, a conservé une ligne claire : si son parti était élu, il veillerait à une amélioration des relations avec la Russie, tout en s'opposant aux aides envers l'Ukraine. Il a ainsi juré que la Slovaquie n'enverrait pas "une seule munition" à Kiev. Les observateurs qui se sont intéressés au scrutin estiment qu'un gouvernement Fico serait susceptible d'engendrer un virage majeur dans la politique étrangère slovaque. Cette dernière pourrait ainsi se rapprocher de celle défendue par la Hongrie et son tumultueux dirigeant, le Premier ministre Viktor Orban.

"La Slovaquie sera désormais plus proche de l'approche hongroise que de celle de la majorité de l'Europe", précise l'analyste slovaque Tomas Koziak, interrogé par l'AFP. Robert Fico devient aujourd'hui "un nouvel allié pour M. Orban", estime-t-il. Avec 42 sièges sur les 150 que compte le parlement, le Smer-SD ne disposera pas d'une majorité absolue. Il aura donc besoin de se mettre en quête de partenaires afin de former une coalition et de pouvoir gouverner.