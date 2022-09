Élections législatives en Suède : l'extrême droite à la conquête du pouvoir

Du côté des sociaux-démocrates, menés par la Première ministre sortante Magdalena Andersson, on souhaite conserver les rênes du pouvoir avec l'appui d'un ensemble "rouge-vert". Il s'agirait en cas de succès d'un troisième mandat de quatre ans d'affilée pour la gauche.

Difficile pour autant de formuler des pronostics avant de découvrir le résultats des urnes. En effet, la campagne a été dominée par des thèmes pouvant sur le papier favoriser l'opposition de droite : criminalité et règlements de comptes meurtriers de gangs ont alimenté les débats, tandis que la flambée des prix des carburants et de l'électricité s'est imposée comme une question centrale. Sans oublier les enjeux et difficultés liées à l'intégration des immigrés, mis en avant par l'extrême-droite...