Élections en Espagne : comment l'extrême droite pourrait arriver au pouvoir

Les observateurs s'accordent à dire que le PP devrait sortir vainqueur ce dimanche. Reste toutefois la question de savoir "s'il pourra former un gouvernement", comme l'a relevé le politologue Pedro Riera Sagrera, professeur à l'université Carlos III de Madrid. Car aucun sondage n'a donné au parti conservateur le score nécessaire pour remporter la totalité des 176 sièges et obtenir une majorité absolue.

Pour gouverner, la droite n'aurait donc d'autre choix qu'une alliance. Or, son seul partenaire potentiel est Vox. Né en 2013 après une scission dans le PP, ce parti d'extrême droite revendique des idées ultranationalistes et ultraconservatrices. À sa tête, Santiago Abascal, qui a gagné en popularité par son violent rejet du séparatisme catalan, est parvenu à ressusciter une extrême droite jusque-là marginale. Au-delà de la défense farouche de l'unité de l'Espagne, son programme rejette l'existence de la violence de genre, critique le "fanatisme climatique" et est très ouvertement anti-LGBT et anti-avortement.

Lors de son dernier meeting, ce climatosceptique et anti-féministe a martelé ses messages de prédilection, comme : "Oui à l’autorité parentale, non à l'idéologie du genre. Oui à la sécurité dans les rues, non à l'immigration illégale. Et un oui inébranlable à l'Espagne, notre partie." Des positions qui le rapprochent de la droite nationaliste européenne, comme son allié assumé, Viktor Orban. Le premier ministre hongrois a d'ailleurs apporté son soutien à Vox dans une vidéo, tout comme l'italienne Giorgia Meloni.