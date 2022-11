Israël : le "phœnix" Netanyahu sur la voie d'un retour au pouvoir

Ce retour autour de "Bibi" est-il une surprise ? Surement pas pour le dirigeant de 73 ans qui, lors de son discours de départ en juin 2021, avait déjà annoncé qu’il n’avait pas l’intention de prendre sa retraite. "Essayez d'endommager le moins possible la magnifique économie que nous vous remettons, afin que nous puissions la réparer le plus rapidement possible à notre retour", avait-il déclaré en s’adressant à son successeur Naftali Bennett, qui fut loin de profiter de la même longévité.

Avec cette potentielle nouvelle majorité, Benjamin Netanyahu pourra poursuivre la mission à laquelle il dit avoir dédié sa vie, à savoir la protection d’Israël et sa conception en tant qu’"État juif", héritage de la droite israélienne qui marque profondément la politique menée par l’ancien Premier ministre. Durant ses mandats, il se déclare largement en faveur de l'annexion de territoires en Cisjordanie et fait entrer en vigueur des mesures favorisant un boom des colonies.