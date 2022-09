Italie : cinq choses à savoir sur les élections législatives

Cent ans après sa prise de pouvoir, le culte de Benito Mussolini demeure en Italie. Notamment à Predappio, où il est né et enterré, et où de nombreux nostalgiques se relaient au chevet de sa dépouille. Son tombeau est visité par plus de 70.000 visiteurs par an, et les magasins de souvenirs fascistes sont nombreux dans sa bourgade : bracelets "anti-communistes", des croix gammées ou celtiques, bouteilles de vin à l'effigie du "Duce"…

Force est de constater que sa popularité a traversé les décennies en Italie : pour 66% des jeunes de 16 à 25 ans, le régime fasciste a été "une dictature à condamner en partie, mais qui a aussi apporté des bénéfices", selon un sondage Ipsos publié en 2021.