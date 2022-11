Élections aux États-Unis : la machine à voter, à nouveau cible des critiques

Avant même le scrutin de mardi, les républicains les plus radicaux aiguisent leurs arguments. Amateurs de scénarios complotistes, ces "bébés-Trump" voient en effet la machine à voter comme la cible de hackers de gauche ou en font la proie de logiciels construits à l'étranger pour favoriser le vote démocrate. Alors pour empêcher la gauche de "voler l'élection", selon l'expression utilisée par Donald Trump lors de sa défaite, on prône d'ores et déjà un retour au traditionnel comptage manuel des bulletins. Preuve que le sujet prend de l'ampleur, la candidate républicaine au poste de gouverneur de l'Arizona, Kari Lake, a engagé une action devant la justice fédérale pour que l'État écarte les machines tabulatrices, "potentiellement non sécurisées". Car selon cette ancienne présentatrice vedette d'une chaîne de télévision locale, ces technologies "privent les électeurs de leur droit d'avoir leur vote compté et enregistré selon un processus exact, vérifiable, légal et transparent". Pour rappel, ces machines sont placées sous vidéosurveillances et les bulletins sont munis de codes-barres afin de permettre à chaque électeur de traquer son vote jusqu'au dépouillement. Preuve que son argumentaire tombe à plat, cette égérie trumpiste n'a jamais fourni de preuves à la justice pour étayer ses accusations. Sa demande a été déboutée. Elle a fait appel.