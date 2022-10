Victoire de Lula au Brésil : attention à ces fausses images de célébrations

Si la première séquence est issue des rangs de Lula et la seconde tient plutôt à le décrédibiliser, une troisième publication a quant à elle été détournée… par les deux camps ! Sur les images, on voit environ une centaine de personnes arrêtées par les forces de l'ordre et placées en ligne face à trois bus, les mains derrière la tête. Selon le camp Bolsonaro, il s'agirait de militants du MST - le Mouvement des travailleurs ruraux sans terre (MST), défenseurs de Lula - qui attendraient la victoire pour "envahir des terres". Et d'après leurs opposants, les images prouvent au contraire que la police est intervenue "pour stopper les électeurs qui se rendent massivement dans les bureaux acquis à Lula".

Ce n'est ni l'un, ni l'autre. La scène a en réalité été tournée il y a plus de six mois. Comme l'avaient déjà expliqué les forces de l'ordre à l'AFP en avril dernier, la police a en fait réalisé ce "contrôle de routine" auprès de supporters du Sport Club do Recife. Le groupe se rendait en nombre à la finale de la "Coupe du Nord-Est de football", une compétition sportive qui avait lieu le 3 avril. D'ailleurs, au moment de cette intervention, le club qui s'opposait au Fortaleza Esporte Clube avait remercié la police militaire sur Facebook pour cette fouille effectuée "avec respect".